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Зеркало с белой внутренней подсветкой для ванной комнаты Марсель

Зеркало с белой внутренней подсветкой для ванной комнаты Марсель


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Зеркало с белой внутренней подсветкой для ванной комнаты Марсель
Видео обзор LED зеркал:
  • Размеры:

  • Изготовление от 5 дней 5035.00
  • 5 035.00 р.

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Собственное производство

Зеркало с внутренней подсветкой для ванной комнаты Марсель обеспечивает изобилие великолепного света. Благодаря качественной подсветке вокруг, высокоэффективные светодиоды создают отличное освещение даже в самых затемненных местах.

В подсветке используется светодиодная лента с классом защиты IP-67 для помещений с повышенной влажностью. Управление производится с помощью выключателя.

Сроки изготовления: 14 дней

Внешний вид опции "Часы с датчиком температуры":

панель с часами

Внешний вид опции "Часы с датчиком, радио, сенсорное включение, музыкальная система":

Многофункциональная панель 6500

Характеристики товара
Зеркальное полотно AGC Mirox MNGE с серебряным покрытием нержавеющее 4 мм
Каркас Алюминиевая рама
Обработка кромки Еврокромка
Тип корпуса Пластик
Толщина изделия 3,4 см
Способ установки Настенное
Форма Круглое
Тип подсветки Светодиодная лента
Источник питания 220 В
Включение/Выключение Кнопка

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