- Размеры:
- Изготовление от 5 дней 5035.00
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5 035.00 р.
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Зеркало с внутренней подсветкой для ванной комнаты Марсель обеспечивает изобилие великолепного света. Благодаря качественной подсветке вокруг, высокоэффективные светодиоды создают отличное освещение даже в самых затемненных местах.
В подсветке используется светодиодная лента с классом защиты IP-67 для помещений с повышенной влажностью. Управление производится с помощью выключателя.
Сроки изготовления: 14 дней
Внешний вид опции "Часы с датчиком температуры":
Внешний вид опции "Часы с датчиком, радио, сенсорное включение, музыкальная система":
|Характеристики товара
|Зеркальное полотно
|AGC Mirox MNGE с серебряным покрытием нержавеющее 4 мм
|Каркас
|Алюминиевая рама
|Обработка кромки
|Еврокромка
|Тип корпуса
|Пластик
|Толщина изделия
|3,4 см
|Способ установки
|Настенное
|Форма
|Круглое
|Тип подсветки
|Светодиодная лента
|Источник питания
|220 В
|Включение/Выключение
|Кнопка