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Черное зеркало с интерьерной подсветкой для ванной комнаты Прайм Блек

Черное зеркало с интерьерной подсветкой для ванной комнаты Прайм Блек


0 отзывов

  • Новинка
Черное зеркало с интерьерной подсветкой для ванной комнаты Прайм Блек
Видео обзор LED зеркал:
  • Размеры:

  • Изготовление от 5 дней 8300.00
  • 8 300.00 р.

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Собственное производство

Черное зеркало с интерьерной подсветкой для ванной комнаты Прайм Блек обеспечивает изобилие великолепного света. Благодаря качественной подсветке вокруг, высокоэффективные светодиоды создают отличное освещение даже в самых затемненных местах.

В подсветке используется светодиодная лента с классом защиты IP-67 для помещений с повышенной влажностью. Управление производится с помощью сенсорного выключателя. 

Наличие зеркала можно уточнить у наших консультантов:

Чат на сайте
E-mail: spodsvetkoi@yandex.ru
WhatsApp: +7-937-288-30-24

Характеристики товара
Зеркальное полотно AGC Mirox MNGE с серебряным покрытием нержавеющее 4 мм
Каркас Алюминиевая рама
Обработка кромки Еврокромка
Тип корпуса Пластик
Способ установки Настенное
Форма Овальное
Тип подсветки Светодиодная лента
Источник питания 220 В
Включение/Выключение Сенсорная кнопка

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