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Зеркало для ванной комнаты с LED подсветкой Равенна

Зеркало для ванной комнаты с LED подсветкой Равенна


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Зеркало для ванной комнаты с LED подсветкой Равенна
Видео обзор LED зеркал:
  • Размеры:

  • Изготовление от 5 дней 3925.00
  • 3 925.00 р.

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Наиболее популярная линейка зеркал со светодиодной подсветкой для ванной по бокам контура применяется в интерьере с любой площадью. Мы изготавливаем изделия на заказ любых форм и размеров, с дополнительными функциями обогрева (антизапотевания) и сенсорного управления. Комплектация: LED подсветка; стандартный выключатель.

Сроки изготовления: 7-10 дней

Внешний вид опции "Часы с датчиком температуры":

панель с часами

Внешний вид опции "Часы с датчиком, радио, сенсорное включение, музыкальная система":

Многофункциональная панель 6500

Характеристики товара
Зеркальное полотно AGC Mirox MNGE с серебряным покрытием нержавеющее 4 мм
Каркас Алюминиевая рама
Обработка кромки Еврокромка
Тип корпуса Пластик
Толщина изделия 3,4 см
Способ установки Настенное
Форма Прямоугольное
Тип подсветки Светодиодная лента
Источник питания 220 В
Включение/Выключение Кнопка

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