- Размеры:
- Изготовление от 5 дней 3925.00
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3 925.00 р.
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Наиболее популярная линейка зеркал со светодиодной подсветкой для ванной по бокам контура применяется в интерьере с любой площадью. Мы изготавливаем изделия на заказ любых форм и размеров, с дополнительными функциями обогрева (антизапотевания) и сенсорного управления. Комплектация: LED подсветка; стандартный выключатель.
Сроки изготовления: 7-10 дней
Внешний вид опции "Часы с датчиком температуры":
Внешний вид опции "Часы с датчиком, радио, сенсорное включение, музыкальная система":
|Характеристики товара
|Зеркальное полотно
|AGC Mirox MNGE с серебряным покрытием нержавеющее 4 мм
|Каркас
|Алюминиевая рама
|Обработка кромки
|Еврокромка
|Тип корпуса
|Пластик
|Толщина изделия
|3,4 см
|Способ установки
|Настенное
|Форма
|Прямоугольное
|Тип подсветки
|Светодиодная лента
|Источник питания
|220 В
|Включение/Выключение
|Кнопка