Отзывы

Зеркало с подсветкой для ванной комнаты Катания Очень красивое и яркое зеркало, спасибо за точную подборку дизайна для нашего проекта!..

Зеркало с подсветкой для ванной комнаты Верона Порадовало качество сборки и самого зеркала в отличии от китайских..

Гримерное зеркало с подсветкой в полный рост без рамы 180х80 см Хочу сказать большое спасибо коллективу магазина и мастерской. Зеркало шикарное и доставили в целости в Нижний Новгород, очень вам благодарны!..

Гримерное зеркало с подсветкой белое 180х80 из массива лиственницы Осталась очень довольна как сделали саму раму с серым патинированием, получилось точь в точь как я хотела, спасибо вашего мастеру...