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Гримерное зеркало без рамы 60х80 со светодиодной подсветкой

Гримерное зеркало без рамы 60х80 со светодиодной подсветкой


0 отзывов

  • Новинка
Гримерное зеркало без рамы 60х80 со светодиодной подсветкой
Видео обзор зеркал из Массива:
Видео обзор зеркал из ЛДСП:
  • Размеры:

  • Изготовление от 5 дней 11490.00
  • 11 490.00 р.

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Гримерное зеркало с подсветкой светодиодной лентой 60 на 80 для использования дома и в профессиональных целях изготавливается из зеркала толщиной 4 мм, в качестве каркаса используется лдсп профиль или массив дерева.

Любые характеристики зеркала можно изменить по вашему заказу.

Дополнительные варианты исполнения зеркала: 

  • любой размер по Вашим пожеланиям от 0,5 до 2,5 м
  • включение на проводе ретро проводе или раме
  • защитная пленка для безопасности
  • удаленное управление со смартфона
Общие
Размеры 60х80
Материал ЛДСП
Характеристики товара
Способ установки Настольное, настенное
Форма Прямоугольное
Тип подсветки Светодиодная лента
Источник питания 220 В
Включение/Выключение Выключатель
Расположение источников света По контуру

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