- Размеры:
- Изготовление от 5 дней 11490.00
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11 490.00 р.
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Гримерное зеркало с подсветкой светодиодной лентой 60 на 80 для использования дома и в профессиональных целях изготавливается из зеркала толщиной 4 мм, в качестве каркаса используется лдсп профиль или массив дерева.
Любые характеристики зеркала можно изменить по вашему заказу.
Дополнительные варианты исполнения зеркала:
- любой размер по Вашим пожеланиям от 0,5 до 2,5 м
- включение на проводе ретро проводе или раме
- защитная пленка для безопасности
- удаленное управление со смартфона
|Общие
|Размеры
|60х80
|Материал
|ЛДСП
|Характеристики товара
|Способ установки
|Настольное, настенное
|Форма
|Прямоугольное
|Тип подсветки
|Светодиодная лента
|Источник питания
|220 В
|Включение/Выключение
|Выключатель
|Расположение источников света
|По контуру