Отзывы

Гримерное зеркало с лампочками белое 180х80 из лдсп под дерево От нашего магазина выражаем большую благодарность за быструю поставку 6 зеркал, очень довольны остались качеством зеркала, подсветки и подставки на роликах со стопором, все как требовалось...

Гримерное зеркало с подсветкой в полный рост без рамы 180х80 см Зеркало просто супер подошло для нашего магазина, теперь клиентов от него не оторвать)) Спасибо вам огромное за такое чудо и за то, что привезли со страховкой!..

Гримерное зеркало с подсветкой в полный рост без рамы 180х80 см Очень качественно выполнили заказ и стоимость от производителя достаточно дешево получилось для такого зеркала, все идеально, спасибо!..

Гримерное зеркало настенное с подсветкой 90х100 Спасибо за такое красивое зеркало для нашего салона! Клиенты будут в восторге)..