- Размеры:
- Изготовление от 5 дней 25400.00
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25 400.00 р.
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Размер (см): 190х125
Кол-во ламп (шт): 26
Материал: Массив лиственницы
Базовая цена указана без гравировки логотипа.
Предлагаем приобрести модель гримерного зеркала, которое с легкостью впишется в любой интерьер комнаты, салона красоты и шоурума. Заказать можно изделие любых цветов и размеров по вашим пожеланиям. Подсветка сделана лампами по контуру. Включение и выключение выполняется как с помощью провода, так и кнопкой на самой раме и со смартфона. Наши консультанты с удовольствием подберут для вас нужную модель зеркала, произведут доставку в самые короткие сроки.
|Общие
|Размеры
|190х125
|Материал
|Массив Лиственницы
|Кол-во ламп
|26
|Характеристики товара
|Способ установки
|Универсальное
|Форма
|Прямоугольное
|Цоколь
|E27
|Тип подсветки
|Светодиодные лампы
|Источник питания
|220 В
|Включение/Выключение
|Выключатель
|Цвет
|Белый
|Крепление на стену
|В комплекте
|Расположение источников света
|По контуру