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Гримерное зеркало из натурального дерева с подсветкой 190х125

Гримерное зеркало из натурального дерева с подсветкой 190х125


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Гримерное зеркало из натурального дерева с подсветкой 190х125
Видео обзор зеркал из Массива:
Видео обзор зеркал из ЛДСП:
  • Размеры:

  • Изготовление от 5 дней 25400.00
  • 25 400.00 р.

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Размер (см): 190х125
Кол-во ламп (шт): 26
Материал: Массив лиственницы

Базовая цена указана без гравировки логотипа.

Предлагаем приобрести модель гримерного зеркала, которое с легкостью впишется в любой интерьер комнаты, салона красоты и шоурума. Заказать можно изделие любых цветов и размеров по вашим пожеланиям. Подсветка сделана лампами по контуру. Включение и выключение выполняется как с помощью провода, так и кнопкой на самой раме и со смартфона. Наши консультанты с удовольствием подберут для вас нужную модель зеркала, произведут доставку в самые короткие сроки.

Общие
Размеры 190х125
Материал Массив Лиственницы
Кол-во ламп 26
Характеристики товара
Способ установки Универсальное
Форма Прямоугольное
Цоколь E27
Тип подсветки Светодиодные лампы
Источник питания 220 В
Включение/Выключение Выключатель
Цвет Белый
Крепление на стену В комплекте
Расположение источников света По контуру

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