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Гримерное зеркало 45х175 с LED подсветкой и подставкой

Гримерное зеркало 45х175 с LED подсветкой и подставкой


0 отзывов

Гримерное зеркало 45х175 с LED подсветкой и подставкой
Видео обзор зеркал из Массива:
Видео обзор зеркал из ЛДСП:
  • Размеры:

  • Изготовление от 5 дней 16300.00
  • 16 300.00 р.

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Собственное производство

Размер (см): 45х175
Подсветка: светодиодная лента

Предлагаем приобрести модель гримерного зеркала, которое с легкостью впишется в любой интерьер комнаты, салона красоты и шоурума. Заказать можно изделие любых цветов и размеров по вашим пожеланиям. Подсветка сделана LED лентой. Включение и выключение выполняется с помощью сенсорной кнопки. Наши консультанты с удовольствием подберут для вас нужную модель зеркала, произведут доставку в самые короткие сроки.

Общие
Размеры 45х175
Характеристики товара
Способ установки Напольное
Форма Прямоугольное
Тип подсветки Светодиодная лента
Источник питания 220 В
Включение/Выключение Выключатель
Цвет Белый
Расположение источников света По контуру

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