Отзывы

Туалетный столик и стеллаж 100х100 с зеркалом 80х80 "Мария" Рекомендуем данную организацию, заказом довольны, все устроило. Немного дольше ждали заказ связи с ситуацией по грузоперевозкам по стране. На все вопросы по покупке, доставке, документам работники ..