- Размеры:
- Изготовление от 5 дней 16300.00
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16 300.00 р.
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Размер (см): 45х175
Подсветка: светодиодная лента
Предлагаем приобрести модель гримерного зеркала, которое с легкостью впишется в любой интерьер комнаты, салона красоты и шоурума. Заказать можно изделие любых цветов и размеров по вашим пожеланиям. Подсветка сделана LED лентой. Включение и выключение выполняется с помощью сенсорной кнопки. Наши консультанты с удовольствием подберут для вас нужную модель зеркала, произведут доставку в самые короткие сроки.
|Общие
|Размеры
|45х175
|Характеристики товара
|Способ установки
|Напольное
|Форма
|Прямоугольное
|Тип подсветки
|Светодиодная лента
|Источник питания
|220 В
|Включение/Выключение
|Выключатель
|Цвет
|Белый
|Расположение источников света
|По контуру