- Размеры:
- Изготовление от 5 дней 9390.00
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9 390.00 р.
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Собственное производство
Размер (см): 90х110
Кол-во ламп (шт): 10
Материал: ЛДСП
Предлагаем приобрести модель гримерного зеркала, которое с легкостью впишется в любой интерьер комнаты, салона красоты и шоурума. Заказать можно изделие любых цветов и размеров по вашим пожеланиям. Подсветка сделана лампами по контуру. Включение и выключение выполняется как с помощью провода, так и кнопкой на самой раме и со смартфона. Наши консультанты с удовольствием подберут для вас нужную модель зеркала, произведут доставку и установку в самые короткие сроки.
1. Чем ваши зеркала отличаются от других производителей?
Наша мастерская специализируется на поставке зеркал для бьюти индустрии (салоны красоты, примерочные, шоу-румы), а также HORECA (рестораны, гостиницы, кафе), поэтому к нашей продукции предъявляются повышенные стандарты, как по внешнему виду, так и по надежности. Мы не используем дешевые китайские компоненты, а само зеркальное полотно устанавливаем профессиональное AGC Mirox MNGE с серебряным покрытием.
2. Можно ли заказать зеркало по индивидуальным размерам и моему дизайну?
Да конечно, для расчета стоимости напишите или позвоните нашим консультантам, или оформите заказ с указанием необходимых габаритов в формате (высота-ширина). Если необходим индивидуальный дизайн, его также можно отправить нам по почте, whatsapp или в чате на сайте.
3. Я живу не в Москве, есть ли гарантия, что зеркало придет ко мне целым, и по заявленным характеристикам?
До отправки зеркала в ваш город происходит видеофиксация модели, с которой мы можете ознакомится перед отправкой. При транспортировке зеркала в обязательном порядке применяется защитная упаковка (обрешетка), поэтому риск повреждений минимален. Но даже если что-то случится, зеркала всегда страхуются, и транспортная компания компенсирует все возможные убытки.
|Общие
|Размеры
|90х110
|Материал
|ЛДСП
|Кол-во ламп
|10
|Характеристики товара
|Способ установки
|Настольное, настенное
|Форма
|Квадратное
|Цоколь
|E27
|Тип подсветки
|Светодиодные лампы
|Источник питания
|220 В
|Включение/Выключение
|Выключатель
|Цвет
|Белый
|Крепление на стену
|В комплекте
|Расположение источников света
|По бокам