Предлагаем приобрести модель гримерного зеркала , которое с легкостью впишется в любой интерьер комнаты, салона красоты и шоурума. Заказать можно изделие любых цветов и размеров по вашим пожеланиям. Подсветка сделана лампами по контуру. Включение и выключение выполняется как с помощью провода, так и кнопкой на самой раме и со смартфона. Наши консультанты с удовольствием подберут для вас нужную модель зеркала, произведут доставку и установку в самые короткие сроки.

1. Чем ваши зеркала отличаются от других производителей?

Наша мастерская специализируется на поставке зеркал для бьюти индустрии (салоны красоты, примерочные, шоу-румы), а также HORECA (рестораны, гостиницы, кафе), поэтому к нашей продукции предъявляются повышенные стандарты, как по внешнему виду, так и по надежности. Мы не используем дешевые китайские компоненты, а само зеркальное полотно устанавливаем профессиональное AGC Mirox MNGE с серебряным покрытием.

2. Можно ли заказать зеркало по индивидуальным размерам и моему дизайну?

Да конечно, для расчета стоимости напишите или позвоните нашим консультантам, или оформите заказ с указанием необходимых габаритов в формате (высота-ширина). Если необходим индивидуальный дизайн, его также можно отправить нам по почте, whatsapp или в чате на сайте.

3. Я живу не в Москве, есть ли гарантия, что зеркало придет ко мне целым, и по заявленным характеристикам?

До отправки зеркала в ваш город происходит видеофиксация модели, с которой мы можете ознакомится перед отправкой. При транспортировке зеркала в обязательном порядке применяется защитная упаковка (обрешетка), поэтому риск повреждений минимален. Но даже если что-то случится, зеркала всегда страхуются, и транспортная компания компенсирует все возможные убытки.