Корзина
0
Светло-розовое гримерное зеркало из массива дерева 180 на 80

Светло-розовое гримерное зеркало из массива дерева 180 на 80


0 отзывов

  • Новинка
Светло-розовое гримерное зеркало из массива дерева 180 на 80
Видео обзор зеркал из Массива Дерева:
  • Размеры:

  • Изготовление от 5 дней 20700.00
  • 20 700.00 р.

ЗАКАЖИТЕ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ WHATSAPP


Заказать в один клик

Гарантия на комплектующие

Страховка при доставке

Гибкая система оплаты

Собственное производство

Размер (см): 180х80
Кол-во ламп (шт): 18
Материал: массив лиственницы

Любые характеристики зеркала можно изменить по вашему заказу.

Предлагаем приобрести модель гримерного зеркала, которое с легкостью впишется в любой интерьер комнаты, салона красоты и шоурума. Заказать можно изделие любых цветов и размеров по вашим пожеланиям. Подсветка сделана лампами по контуру. Включение и выключение выполняется как с помощью провода, так и кнопкой на самой раме и со смартфона. Наши консультанты с удовольствием подберут для вас нужную модель зеркала, произведут доставку в самые короткие сроки.

Общие
Размеры 180х80
Материал Массив лиственницы
Кол-во ламп 18
Характеристики товара
Способ установки Напольное, настенное
Форма Прямоугольное
Цоколь E27
Тип подсветки Светодиодные лампы
Источник питания 220 В
Включение/Выключение Выключатель
Цвет Розовый
Крепление на стену В комплекте
Расположение источников света Буквой П

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Я прочитал Политика конфиденциальности и согласен с условиями


Отзывы