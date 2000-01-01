Размер (см): 180х80

Кол-во ламп (шт): 16

Материал: натуральное дерево

Гримерное зеркало в раме из массива дерева с подсветкой светодиодными лампочками для использования дома, и в профессиональных целях изготавливается из премиум лиственницы с применением авторских технологий нашей мастерской. Устанавливаем одно из лучших в мире зеркальных полотен от евроконцерна AGC - Mirox MNGE, это новое поколение зеркал, которые производятся на современном оборудовании, и соотвествуют российским и международным стандартам качества.

Такое зеркало не дает искажений отражения, имеет специальное защитное покрытие, не выделяет токсичные вещеста, которые часто присутствуют в дешевых зеркалах. Это особенно важно при размещении зеркала в спальне, детской и других комнатах, где вы проводите много времени, а также на рабочем месте (салоны красоты, парикмахерские, шоу-румы).

Мы предлагаем производство данной модели любых размеров и цветов. Выбирайте из предложенных вариантов или укажите свои предпочтения и наши специалисты реализуют индивидуальное решение на любой вкус!

Любые характеристики зеркала можно изменить по вашему заказу. Срок изготовления 3-5 дней.

Такое гримерное зеркало с легкостью впишется в любой интерьер комнаты, салона красоты и шоурума. Подсветка сделана лампами по контуру или буквой "П". Включение и выключение выполняется как с помощью провода, так и кнопкой на самой раме. Наши консультанты с удовольствием подберут для вас нужную модель зеркала в самые короткие сроки.