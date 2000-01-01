- Размеры:
- Изготовление от 5 дней 11220.00
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11 220.00 р.
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Собственное производство
Размер (см): 180х80
Кол-во ламп (шт): 16
Материал: натуральное дерево
Гримерное зеркало в раме из массива дерева с подсветкой светодиодными лампочками для использования дома, и в профессиональных целях изготавливается из премиум лиственницы с применением авторских технологий нашей мастерской. Устанавливаем одно из лучших в мире зеркальных полотен от евроконцерна AGC - Mirox MNGE, это новое поколение зеркал, которые производятся на современном оборудовании, и соотвествуют российским и международным стандартам качества.
Такое зеркало не дает искажений отражения, имеет специальное защитное покрытие, не выделяет токсичные вещеста, которые часто присутствуют в дешевых зеркалах. Это особенно важно при размещении зеркала в спальне, детской и других комнатах, где вы проводите много времени, а также на рабочем месте (салоны красоты, парикмахерские, шоу-румы).
Мы предлагаем производство данной модели любых размеров и цветов. Выбирайте из предложенных вариантов или укажите свои предпочтения и наши специалисты реализуют индивидуальное решение на любой вкус!
Любые характеристики зеркала можно изменить по вашему заказу. Срок изготовления 3-5 дней.
Такое гримерное зеркало с легкостью впишется в любой интерьер комнаты, салона красоты и шоурума. Подсветка сделана лампами по контуру или буквой "П". Включение и выключение выполняется как с помощью провода, так и кнопкой на самой раме. Наши консультанты с удовольствием подберут для вас нужную модель зеркала в самые короткие сроки.
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В пределах МКАД: 1000р.
За МКАД до 10 км: 1200р.
За МКАД до 30 км: 1200р - 2000р.
За МКАД до 80 км: стоимость рассчитает менеджер по вашей заявке
ДОСТАВКА ПО РОССИИ
Отправка зеркал производится по территории Российской Федерации транспортной компанией. Во время транспортировки в обязательном порядке применяется защитная упаковка собственного производства и полная страховка, что гарантирует сохранность товара. Стоимость доставки по РФ от 1500 рублей. Подробный расчет предоставляет менеджер по вашей заявке.
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
По Москве и Области оплата производится наличным расчетом или переводом через приложение вашего банка (например Сбербанк Онлайн) при получении.
Для заказов по России доступна оплата переводом через приложение вашего банка, оплата производится по факту изготовления, до отправки в ваш город.
|Общие
|Размеры
|180х80
|Материал
|Натуральное дерево
|Кол-во ламп
|16
|Характеристики товара
|Способ установки
|Напольное, настенное
|Форма
|Прямоугольное
|Тип подсветки
|Светодиодные лампы
|Источник питания
|220 В
|Включение/Выключение
|Выключатель
|Цвет
|Коричневый
|Расположение источников света
|Буквой П